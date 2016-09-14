ساخت پایانه صادرات محصولات کشاورزی استان تهران در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، نعمت الله ترکی با بیان اینکه ۱۹۵ طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان تهران در حال اجراست، اظهار داشت: احداث پایانه صادراتی گل و گیاه استان در شهرستان پاکدشت یکی دیگر از طرح های اقتصاد مقاومتی است که با پیشرفت خوبی در حال احداث است.

وی با بیان اینکه هدف گذاری ما ایجاد هزار هکتار زمین‌های کشاورزی گلخانه ای است، افزود: ۲۰۰ هکتار آن در فاز اول شروع شده و در حال احداث سالن و سوله هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: ۲۰۰ هکتار دیگر نیز در حال تبدیل از کشت سنتی به کشت صنعتی یا گلخانه ای است.

ترکی با بیان اینکه فعال کردن یا ایجاد ظرفیت بیشتر برای هزار و ۶۰ واحد صنعتی استان در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی استان قرار دارد، افزود:‌ برای حدود ۷۵ درصد این واحدها پرونده اعطای تسهیلات تشکیل شده و کار آن ها به بانک های استان ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی صنوف یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی استان است، افزود: ایجاد شهرک پوشاک در یکی از شهرستان های اسلامشهر، رباط کریم یا بهارستان در دستور کار ستاد قرار دارد و در صورتی که اتحادیه مربوطه زمین مورد نظر را انتخاب کند، ایجاد این شهرک به سرعت آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران افزود: ‌همچنین ایجاد شهرک طلا در مناطق شرقی تهران نظیر دماوند و فیروزکوه در دست مطالعه و بررسی است.

وی با بیان اینکه هدفگذاری ما ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در سال برای استان است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۴ هر سال حدود ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در استان و در مجموع براساس آمار بیمه شدگان، ۴۸۰ هزار فرصت شغلی برای جویندگان کار استان ایجاد شده است.