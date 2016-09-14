به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار چهاربند با بیان اینکه تاکنون ۱۲میلیون و ۳۱۰ هزار و ۴۴۶ دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از این تعداد ۵۲ هزار و ۱۵۶ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و۳۹۰ هزار و ۲۷۱ دانش آموز در مقطع ابتدایی، ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۲۵ دانش آموز در متوسطه دوره اول، یک میلیون و۹۰۲ هزار و ۸۸۶ دانش آموز در دوره دوم متوسطه و ۳۹ هزار و ۳۰۸ دانش آموز درمدارس استثنایی ثبت نام شده اند.

وی ادامه داد: در دوره دوم متوسطه ۷۴۹ هزار و ۹۷۷ در پایه دهم ثبت نام کرده اند که ۱۲ و ۸ دهم درصد در رشته ریاضی، ۳۲ و ۷ دهم درصد در رشته تجربی، ۲۳ و۶ دهم درصد در رشته انسانی و ۵ دهم درصد در رشته معارف ثبت نام کرده اند.

چهاربند خاطرنشان کرد: در شاخه فنی و حرفه ای ۱۳۰ هزار و ۸۹۲ دانش آموز معادل ۱۷ و ۴۵ صدم درصد و در رشته کاردانش ۹۶ هزار و ۸۹۸ دانش آموز معادل ۱۲ و ۹ دهم درصد ثبت نام شده اند.