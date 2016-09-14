آرمان های امام(ره) و انقلاب در جهت اصلاح مدیریت بود

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم ترحیم همسر فرمانده کل ارتش که عصر امروز در مسجد امام خمینی ستاد ارتش برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آرمانهای امام و انقلاب همان آرمانهای انبیاء الهی است و در واقع مقصد خلقت انسان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این امر میسر نیست جز با اصلاح مدیریت ها، حکومت ها و برنامه هایی که در اداره جامعه تنظیم می شود.

احمدی نژاد افزود: اگر بخواهیم در یک کلمه حرفمان را خلاصه کنیم، آرمان امام و انبیاء در جهت اصلاح مدیریت ها بوده است که مدیریت های غیرالهی، طاغوتی، خودبرتر بین، مستکبر و ... را به مدیریت های انسانی، الهی، کمال جو و مردمی تبدیل کند.

وی ادامه داد: این خلاصه آرمان امام بود، جوانان در اوج آرمان خواهی هستند و اگر جوانان جوامع در میدان آرمانخواهی فعال نباشند اتفاق خاصی در جوامع رخ نخواهد داد.

احمدی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در واقع جوانان موتور تحرک جامعه هستند و در تمام جوامع می بینیم وقتی به جوانان می رسیم افق آرمانخواهی در بین آنها بسیار بالا و عزیز است.