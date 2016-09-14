۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۷هزارمیلیاردتومان تسهیلات رونق صنایع کوچک در مرحله پرداخت است

محلات- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق به واحدهای صنعتی کشور در مرحله پرداخت است و حدود هشت هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط، از این تسهیلات بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهر نیمور محلات، اظهار داشت: برخی از این هشت هزار واحد صنعتی که تسهیلات دریافت می کنند واحدهای حوزه کشاورزی هستند اما تحت پوشش واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی افزود: پیش بینی می کنیم ۱۶هزار واحد صنعتی در کشور تسهیلات دریافت کنند و ۱۶هزار میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: انتظار داریم بانک های عامل مساعدت بیشتری در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی داشته باشند و چون تعداد زیادی از واحدهای صنعتی کشور را صنایع متوسط و کوچک تشکیل می دهند کمک به رونق این بخش در رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار است.

نعمت زاده ادامه داد: نمایشگاه بین المللی سنگ محلات امسال نیز همچون سال گذشته بسیار شایسته و درخور این صنعت برگزار شده و محلات ظرفیت آن را دارد که یکی از مراکز مهم نمایشگاه های سنگ کشور باشد و مشتریان و پیمانکاران خارجی از تولیدات سنگ این منطقه بازدید داشته باشند تا زمینه رشد صادرات سنگ فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: صادرات سنگ کوپ(خام) از کشور باید کاهش یابد و در این راستا مقرر است ظرفیت های صادراتی و همچنین نظرات و سلایق مشتریان خارجی شناسایی و بررسی شوند تا شاهد رشد صادرات سنگ این منطقه باشیم.

