نمایندگان فوتبال گلستان در لیگ دسته سوم حریفان خود را شناختند

مرتضی شکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور قرعه کشی شد و ۶۰ تیم حاضر در این رقابتها در پنج گروه ۱۲ تیمی قرار گرفتند.
وی افزود: تیمهای شهدای آق قلا و استقلال جوان خان ببین که به عنوان نمایندگان استان گلستان در این رقابتها حضور دارند به همراه تیمهای تهران مبدل، کشاورز لواسان، آرش ری، پرسپولیس مشهد، آرامش طوس مشهد، شهدای ساری، استقلال میاندرود، انتظار بجنورد، بهمن شاهرود و نماینده گرمسار در گروه اول مسابقات قرار گرفتهاند.
شکی تصریح کرد: مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور ۱۱ مهر آغاز میشود و اوایل دی ماه به پایان خواهد رسید، همچنین مرحله نهایی اواخر دی ماه آغاز و سوم اردیبهشت سال آینده پایان خواهد یافت.
وی ادامه داد: در مرحله مقدماتی که در پنج گروه ۱۲ تیمی برگزار میشود، تیمهای اول و دوم به مرحله نهایی صعود میکنند، تیمهای سوم و چهارم در این مرحله باقی میمانند و تیم های پنجم تا دوازدهم به لیگهای استانی سقوط خواهند کرد.
