تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند ارتقا کیفیت تولیدات داخلی است

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت تولیدکنندگان با یکدیگر به منظور رسیدن به موقعیت ‌های ممتاز موجب ارتقای کیفی سطح محصولات تولیدی خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال و لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ادامه داد: افزایش کیفیت تولیدات موجب می شود مردم به سمت مصرف کالای داخلی بیشتر گرایش پیدا کنند و با این اتفاق اقتصاد مقاومتی به سمت اجرا پیش می‌رود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به تلاش های دولت در تسهیل در فرآیند تولید از طریق اجرای قانون رفع موانع اضافه کرد: با اجرای قانون ۶۰ ماده‌ای رفع موانع تولید، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان رفع شده و فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان یزد در سطح کشور عنوان کرد: شاخص های متعددی برای مقایسه استان و سنجش آن بر اساس اسناد و چشم اندازهای توسعه وجود دارد اما استان یزد به لحاظ پروانه، اشتغال و سرمایه ‌گذاری صنعتی در بین استان های موفق کشور قرار دارد.

علمدار یزدی از صدور بیش از سه هزار و ۷۰۰ پروانه در این مدت خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: همچنین با ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در این مدت رتبه هشتم اشتغال صنعتی و در بخش سرمایه ‌گذاری نیز با ۸۰ هزار میلیارد ریال رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.