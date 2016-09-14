شبکه رانت مانع فعالیت تولیدکنندگان/وجود۳۰قنات در دهستان اخترآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاهقلیان معاون فرماندار ملارد در حاشیه جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به لزوم تسهیل زمینه فعالیت تولید کنندگان اظهار داشت: فعالان این عرصه برای ورود به بخش توزیع، با نارسایی ها و مشکلات بسیاری مواجه هستند که می طلبد با رفع موانع، سهولت فعالیت هر چه بیشتر دراین بخش مهیا و فراهم شود.

شاهقلیان گفت:تولید کننده خُرد، توان ورود به بازار را ندارد زیرا در مسیر فعالیت با شبکه هایی از رانت مواجه می شود که این وضعیت، در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

وی در تشریح ویژگی جمعیتی شهرستان ملارد عنوان کرد:بافت جمعیتی این خطه از تنوع و تکثر بسیاری برخوردار است و رشد ساخت و سازهای بی رویه و مهاجر پذیر در طول نیم قرن اخیر، در بروز برخی از نارسایی ها اثر گذار بوده است.

معاون فرماندار ملارد افزود:امید است با تعریفِ قوانین سازنده، بستر لازم برای بهره وری حداکثری ازاستعدادها و ظرفیت های موجود فراهم شود که در صورت حصول این امر، نائل شدن به توفیقات مضاعف، دور از دسترس نخواهد بود.

وجود ۳۰ رشته قنات در دهستان اختر آباد

محسن یقین لو معاون فنی و عمرانی فرمانداری ملارد نیز در تشریح ظرفیت های کشاورزی شهرستان ملارد در حوزه روستایی عنوان کرد:قریب به ۳۰ رشته قنات در دهستان اختر آباد بخش صفادشت شهرستان ملارد وجود دارد که می توان با اتخاذ تدابیری ویژه، حد فاصل این قنوات تا اراضی زراعی را به محلی برای در آمد زایی و اشتغالزایی مطلوب تبدیل کرد.

وی در خاتمه یاد آور شد:عرصه ۷۰ هزار هکتاری منابع طبیعی این شهرستان فرصتی کم نظیر است که با برنامه ریزی مدون و اصولی می توان به دستاوردهای برجسته ای در این حوزه دست یافت.