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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید ادامه یابد

کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید ادامه یابد

محلات- دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت سیاست درستی بود که در راستای حمایت از تولید و رونق اشتغال باید ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح رسمی نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران که در شهر نیم ور محلات برگزار شد اظهار داشت: سیاست های پولی و بانکی در کشور منظم نیست و موجب اضطراب در تولید شده است.

وی افزود: درصورتی که نرخ سود بانکی با نرخ تورم برابر شود، امنیت سرمایه گذاری در کشور ایجاد خواهد شد.

سلیمی افزود: اکنون بازار تولید به ثبات نیاز دارد و باید جلوی نوسانات رشد گرفته شود چون انحراف رشد به تولید کننده آسیب می زند.

وی ادامه داد: اگر بانک ها از بنگاه داری دست بردارند و به صورت واقعی از بخش تولید حمایت کنند، تخصیص منابع به صورت کارآمد صورت گرفته و موجب رشد تولید می شود.

دبیر اول کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هرچند میزان صادرات در کشور کاهش یافته ولی کاهش واردات از ۶۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته قدم بزرگی بود که اتفاق افتاد.

سلیمی افزود: ۶۸ درصد واردات کشور به صورت کالای واسطه ای است که باید به سمت واردات کالای سرمایه ای پیش رود.

وی تصریح کرد: مالیات کمر تولید کننده را شکسته است و باید با جلوگیری از فرار مالیاتی، میزان دریافت مالیات از تولید کننده متناسب شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۱۵ معدن فعال در شهرستان محلات وجود دارد، افزود: در این شهرستان ۷۰ معدن فعال وجود دارد و ذخیره قطعی این معادن ۳۰ میلیون تن سنگ است که سالانه دو میلیون تن سنگ از این معادن برداشت می شود.

سلیمی افزود: بیش از دو درصد تولید سنگ جهان در شهرستان محلات صورت می گیرد و ۱۰.۸ درصد سنگ تراورتن جهان در این شهرستان تولید می شود.

وی بیان کرد: ۲۸۰ واحد فرآوری با ظرفیت فرآوری ۱۸ میلیون متر مربع سنگ در شهرستان محلات وجود دارد که ۱۳.۳ تولید سنگ فرآوری کشور را شامل می شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هزار نفر در منطقه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش سنگ فعال هستند و ظرفیت هزار واحد فرآوری سنگ در این منطقه وجود دارد.

سلیمی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سنگ در محلات و منطقه ویژه عایق های رطوبتی در دلیجان، احداث نمایشگاه صادراتی در دلیجان و ایجاد دانشگاه سنگ را از مطالبات مردم این دو شهرستان برشمرد.

وی از وزیر صنعت معدن و تجارت خواست تا نسبت به تجمیع نمایشگاه های سنگ کشور در نمایشگاه سنگ شهر نیم ور محلات مساعدت کند.

کد مطلب 3769693

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