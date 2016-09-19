اردشیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان طی سال جاری ۱۱ ابلاغیه مناسبتی از مرکز دریافت کرده است، اظهار داشت: این ابلاغیه ها مربوط به مناسباتی همچون ایام نوروز، برگزاری اعتکاف، سالگرد رحلت امام (ره)، ایام فاطمیه، نیمه شعبان، ماه رمضان و ... بوده است که گزارشات این مناسبت ها به مرکز ارسال شده است.

وی به برگزاری دوره آموزشی مداحان در سطح شهرستان های استان و با حضور شعرای آئینی کشور طی امسال اشاره کرد و گفت: همچنین در سال جاری چهار جلسه مربوط به تشکل های میان تخصصی شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان در استان برگزار شد.

کارشناس تشکل های دینی و انجمن های اسلامی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: طی شش ماه اول سال جاری عملکرد شهرستان های نورآباد، بروجرد، الشتر و کوهدشت در حوزه تشکل های دینی و انجمن های اسلامی نظارت شد.

وی از برگزاری شش جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی طی امسال خبر داد و بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی لرستان در راستای فعالیت های فرهنگی خود نسبت به هماهنگی و تشویق تشکل های تخصصی در ارتباط با جذب کمک های مردمی و خیرین اقدام کرده است.

کارشناس تشکل های دینی و انجمن های اسلامی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه این اداره کل نسبت به معرفی یک پیرغلام لرستانی با نام «محمدرضا سپهوند» در همایش بین المللی پیرغلامان اقدام کرده و این فرد مورد تایید قرار گرفته است، تصریح کرد: ۱۴ امین همایش بین المللی پیرغلامان هفتم مهرماه امسال در بوشهر برگزار خواهد شد که در این همایش هرساله حدود شش نفر از پیرغلامان کشورهایی شیعه نشین انتخاب می شوند.

آقایی یادآور شد: سال گذشته نیز در همایش بین المللی پیرغلامان از «رحم خدا شیران» پیرغلام لرستانی تجلیل به عمل آمد.

وی برگزاری همایش مسئولین هیئات مذهبی و مداحان در ارتباط با بصیرت افزایی هیئات مداحان را از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان دانست و گفت: سرکشی از برنامه های فرهنگی هیئات به صورت مستمر و راه اندازی و پیگیری جلسات شعرای آیینی به منظور افزایش سطح کیفی اشعار مداحان از دیگر برنامه های این اداره کل در سال جاری بوده است.

کارشناس تشکل های دینی و انجمن های اسلامی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری کنگره شعر عاشورایی در استان انجام شده است، بیان داشت: این کنگره در ایام محرم امسال و با حضور شعرا، مداحان و هیئات مذهبی برگزار خواهد شد که خروجی آن چاپ هفتمین کتابچه «بغض باران» یا «سرود چمر» سابق خواهد بود.