۷۰ درصد واحدهای دامداری بخش صفادشت ملارد تعطیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر علی صفری رئیس شورای صفادشت عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به ضرورت کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای حمایت شایسته و موثر از فعالان عرصه تولید اظهار داشت:سودهای ۱۶ تا ۲۶ درصدی، مشکل چندانی را از واحد های تولیدی رفع نمی کند و باید با کاهش هر چه بیشتر آن، امکان بهره مندی سازنده از چنین تسهیلاتی فراهم شود.

وی افزود:در منطقه اخترآباد صفادشت قریب به ۴۵ روستا وجود دارد که ۹۰ درصد معیشت و اشتغال آن ها از طریق دامداری محقق می شود.

صفری گفت:متأسفانه شاهد هستیم ۷۰ درصد از واحد های دامداری این بخش تعطیل شده اند که لزوم حمایت و اقدامات جدی برای احیا و پشتیبانی از فعالان این حوزه احساس می شود.

رئیس شورای بخش صفا دشت عنوان کرد:در ایام منتهی به شب عید، شیر تولیدی واحد های فعال دامداری در این بخش به فروش نرسید و در شرایطی که شیر خشک چینی وارد می شود، انتظار حصول موفقیت در این بخش امکان پذیر به نظر نمی رسد.

وی افزود:یکی از الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به بستر سازی و تسهیل صادرات معطوف می شود تا از این طریق علاوه بر فروش محصولات داخلی، در آمد زایی لازم برای استمرار و بقای واحدهای تولیدی مُیَسَر شود.

صفری در خاتمه یادآور شد:برای تقویت بنیه اقتصادی باید نیم نگاهی نیز به مناسبات عرصه بازار داشت تا در نظام عرضه و توزیع به موفقیت ها بیشتری دست یابیم.