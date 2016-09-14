سیاستمدار عضو حزب حاکم ترکیه در مقابل خانه خود به قتل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از سیاستمداران عضو حزب حاکم ترکیه در مقابل خانه خود در منطقه ای واقع در جنوب شرقی این کشور به قتل رسید.

به گزارش منابع امنیتی، «احمد بوداک» از سیاستمداران عضو حزب حاکم عدالت و توسعه (AK) که در انتخابات پارلمانی این کشور در نوامبر سال گذشته میلادی نیز شرکت اما نتوانسته بود موفقیتی به دست آورد، امروز در مقابل خانه خود در منطقه «شمدین لی» واقع در استان «حکاری»در جنوب شرقی این کشور به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، منطقه مذکور در نزدیکی مرز ایران و عراق واقع شده است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.