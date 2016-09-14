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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۵۰

وزیر کشور:

طرح شهر اقتصاد مقاومتی الگویی مناسب برای کل کشور است

طرح شهر اقتصاد مقاومتی الگویی مناسب برای کل کشور است

کرمان - وزیر کشور طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی را قابل تسری به سایر نقاط کشور دانست و گفت: این طرح الگویی مناسب برای سایر استان هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه پرورش بز شیری در قلعه گنج طرح شهر نمونه اقتصاد مقاومتی را قابل تسری به سایر نقاط کشور دانست و اظهار کرد: مردم نقش اساسی در اجرای این طرح  دارند.

وی به جمع آوری ۵۰۰ میلیون تومان از پول های مردم قلعه گنج در صندوق های خرد خبر داد و افزود: این امر با وجود محرومیت موجود در منطقه رخ داده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه مردم به سهم خود برای توسعه منطقه تلاش می کنند، تصریح کرد: معادل این مبلغ بنیاد مستضعفان کمک کرده و به مردم تسهیلات پرداخت شده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه مردم بازپرداخت ها را به موقع و بدون حتی یک روز تاخیر انجام داده اند، گفت: امیدواریم با اجرای خوب این طرح بتوان از این الگوی موفق برای سایر نقاط کشور هم الگوبرداری کرد.

وزیر کشور بعدازظهر امروز به منظور بررسی روند اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان های جنوبی وارد جیرفت شد.

رحمانی فضلی در نخستین روز سفر به استان کرمان با حضور در شهرستان قلعه گنج ضمن بازدید از پروژه های اقتصاد مقاومتی این شهرستان با مردم روستای چاه شاهی دیدار کرد.

کد مطلب 3769716

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