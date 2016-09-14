۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۶

پایان کار بهروزی راد؛

بانوی قایقران کرمانشاهی از پارالمپیک حذف شد

کرمانشاه- شهلا بهروزی راد قایقران کرمانشاهی حاضر در پارالمپیک ریو در رشته‌ کانو بانوان در گروه شانس مجدد از دور مسابقات حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا بهروزی بانوی قایقران کرمانشاهی در رشته‌ کانو پارالمپیک ۲۰۱۶ با قرار گرفتن در رتبه‌ دهم به مرحله‌ نیمه نهایی شانس مجدد صعود کرد و از رسیدن به فینال بازماند.

بهروزی‌راد تنها نماینده قایقرانی جمهوری اسلامی ایران است که در رشته کایاک مسافت بازی‌های پارالمپیک با ثبت زمان۵۶ ثانیه و ۵۸۰ صدم ثانیه ۲۰۰ متر کلاسKI۳ عنوان نهم را کسب کرد.

شهلا بهروزی‌راد همچنین در رشته‌ کانو بانوان با قرار گرفتن در رتبه‌ پنجم در گروه شانس مجدد از دور مسابقات حذف شد.

وی برای نخستین بار است که در بازی‌های پارالمپیک حضور می‌یابد.

در رقابت‌های شانس مجدد این کلاس، قایقرانان روسیه، سوئد، کانادا و آمریکا به فینال راه پیدا کردند.

