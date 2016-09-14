حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته نخست رقابتهای کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا روز جمعه ۳۰ مهرماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد و در مجموع سه هفته برای این دوره از رقابتها پیش بینی شده است.
وی افزود: رقابتهای کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس نیز دهه سوم آبان آغاز میشود و دهه نخست اسفندماه به پایان خواهد رسید.
دبیر هیئت سوارکاری گلستان در خصوص مشکلات مجموعههای سوارکاری استان تصریح کرد: فدراسیون سوارکاری تا آنجایی که در توانش باشد، مشکلات را حل خواهد کرد اما تجهیز امکانات مجموعه در توان فدراسیون نیست و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور باید آن را تجهیز کند.
ایگدری در خصوص جوایز رقابتها یادآور شد: جوایز رقابتهای کورس اسبدوانی در استان گلستان ابتدای هر سال ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند و این در حالی بوده که منابع درآمدی مسابقات افزایشی نداشته است.
به گفته وی، رقابتهای کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستانهای گنبدکاووس، بندرترکمن و آق قلا برگزار میشود.
