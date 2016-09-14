به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس و دهه ولایت با تبریک فرارسیدن ایام دهه ولایت و امامت و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: همدلی، وحدت و یکپارچگی که در حال حاضر شاهد آن هستیم از برکات دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که امروز عهده‌دار مدیرت‌ها هستند در زمان این جنگ حضور داشتند و به برکت آن مدیریت‌ها در زمان جنگ، امروز به مدیریت در بخش‌های مختلف کشور مشغولند؛ ما خود را مدیون جبهه و جنگ می‌دانیم.

فرماندار گناوه افزود: ۳۱ شهریور آغاز جنگ تحمیلی است که ما هر ساله این روز را گرامی می‌داریم و یادی از شهدا، ایثارگران و تمام کسانی که در این صحنه‌ها نقش‌آفرینی کردند و توانستند افتخارآفرینی کنند.

وی بیان کرد: ما در سایه همدلی می‌توانیم برنامه‌های این هفته را باشکوه برگزار کنیم و امیدواریم با حضور یکپارچه آحاد مردم این برنامه‌ها به نحو احسن برگزار شود.

پاکنژاد در ارتباط با برنامه‌هایی که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس ما سه برنامه مهم را خواهیم داشت که یکی برنامه سرشماری نفوس و مسکن که از روز سوم مهر ماه آغاز می شود و لازم است همه ادارات در خدمت طرح سرشماری این باشند.

وی با اشاره به اینکه جشن بازگشایی مدارس سوم مهرماه همزمان با سراسر کشور در گناوه برگزار خواهد شد، افزود: در آن روز سه زنگ مهم زنگ سرشماری، زنگ ایثار و مقاومت و زنگ بازگشایی مدارس به صدا در می‌آید که لازم است همه ادارات در این مراسمات به صورت فعال شرکت کنند.

فرماندار گناوه ادامه داد: برنامه سوم نیز برگزاری جشن عاطفه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بسیاری از خیرین در این جشن مشارکت دارند و همه ادارات نیز در برگزاری این جشن با کمیته امداد همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: در برنامه‌های هفته دفاع مقدس که همزمان با دهه امامت و ولایت همزمان شده لازم است تزیین سردرب ادارات و مدارس و میادین شهر به بهترین نحو صورت گیرد و شهرداری‌های گناوه و بندر ریگ شهر را به این مناسبت‌ها به‌ویژه عید سعید غدیر خم آذین‌بندی کنند و همه مسئولان ادارات در مراسمات حضور یابند.

وی افزود: در روز ۳۱ شهریور و رژه حماسی به همه مردم اطلاع رسانی شود. همچنین همکاری لازم با سپاه برای انتقال نیروها از روستاها برای حضور در برنامه‌ها صورت گیرد و در تامین امنیت برنامه‌ها نیروهای نظامی و انتظامی امنیت مراسمات را تامین کنند.