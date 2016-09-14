نقش تأثیرگذار دستگاه تعلیم و تربیت در کاهش جرائم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری عصر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش لرستان از خدمات ارزنده دستگاه تعلیم و تربیت در آموزش و فرهنگ سازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی تجلیل کرد و اظهار داشت: آثار و نتایج تلاشهای ارزنده آموزش و پرورش در سطح جامعه ملموس و مشهود است.

وی افزود: علاوه بر آموزش، شکل دادن به رفتار و تربیت دانش آموزان رسالت خطیر دیگری است که آموزش و پرورش باید به آن پرداخته و در تحصیل آن بکوشد.

رئیس کل دادگستری لرستان بر حساسیت و ظرافت کار تعلیم و تربیت تاکید کرد و افزود: آموزش و پرورش باید قدر فرصت های پیش روی خود را بداند و برای بهره گیری حداکثری از این فرصت ها تلاش کند.

بدری بر تعامل مثبت و سازنده دستگاه تعلیم و تربیت با دادگستری صحه گذاشت و افزود: دادگستری با ایجاد معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگی تلاش می کند تا با افزایش شناخت و آگاهی مردم، زمینه وقوع جرم و بزهکاری اجتماعی را کاهش دهد.

وی در ادامه به جامعه هدف آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: شکل گیری شخصیت و رفتار جوانان به طور معمول در سنین بین ۱۵تا ۲۰ سال صورت می گیرد و در این دوران است که آستانه خطر پذیری قشر جوان و نوجوان بالا می رود و ضرورت دارد تا با برنامه ریزی دقیق و منسجم جوانان را از خطراتی که آنها را تهدید می کند مصون داشت.

بدری بر این نکته تاکید کرد که عمده زندانیان کسانی هستند که از سواد و معلومات کافی برخوردار نیستند خاطر نشان کرد: تعامل بین آموزش و پرورش و معاونت های ذیربط دادگستری می تواند علاوه بر ارتقای دانش و معلومات جوانان، سطح جرائم را در جامعه کاهش دهد.

وی به افزایش خشونت و پرخاشگری در جامعه اشاره کرد و گفت: آمارهای نگران کننده ای در جامعه وجود دارد که باید با تقویت انگیزه و افزایش امید به زندگی در قشر جوان به کاهش این آمارها اقدام کرد.

بدری یکی از دلائل افت تحصیلی قشر دانشجو را بیکاری فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی اعلام کرد و گفت: جذب و مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه، تولید و صنعت می تواند بخش قابل توجهی از جامعه بیکاران را تحت پوشش قرار دهد.

رئیس کل دادگستری لرستان به کاهش آستانه تحمل جوانان هم اشاره کرد و گفت: صبر، تحمل و بردباری جوانان در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده است.

بدری به علائم مثبت دوران نوجوانی و جوانی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار نکات منفی باید به نکات مثبت جوانان کنونی هم اشاره کرد.

وی انگیزه بالای جوانان برای علم اندوزی و تحصیل را از جمله نکات مثبت جوانان امروزی برشمرد و گفت: تحصیل سواد فی نفسه مفید است و بالا رفتن سطح علمی مردم می تواند به ارتقای فرهنگ عمومی کمک فراوانی کند.