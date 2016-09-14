به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد فخری عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس شهرستان گناوه با تبریک ایام دهه امامت و ولایت و هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بیش از ۶۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان گناوه اجرا خواهد شد که امیدواریم در سایه همدلی، یک بار دیگر در این شهرستان شاهد اجرای موفق برنامههای هفته دفاع مقدس باشیم.
وی در خصوص این برنامهها گفت: از مهمترین برنامهها دیدار با امام جمعه شهرستان گناوه و همچنین امام جمعه ریگ خواهد بود که با افتخار به حضور این بزرگواران خواهیم رسید.
فخری افزود: از برنامههای محوری هفته دفاع مقدس، رژه حماسی در ۳۱ شهریور است که نماد اقتدار نیروهای نظامی و نظام ما در سطح کشورخواهد بود و به صورت هماهنگ برگزار می شود؛ این برنامه بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور در میدان امام با حضور نیروهای نظامی و انتظامی و حضور گسترده بسیجیان برگزار میشود.
جانشین سپاه گناوه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با بازگشایی مدارس بیان کرد: نواختن زنگ ایثار و مقاومت همزمان با بازگشایی مدارس از دیگر برنامههای محوری این هفته خواهد بود که به صورت یک برنامه هماهنگ شده برگزار میشود.
وی در مورد سایر برنامههای این هفته نیز گفت: برنامههای متعدد دیگری در این هفته اجرا خواهد شد که شامل غبارروبی قبور مطهر شهدا، اجرای برنامههای هنری با همکاری بسیج هنرمندان، اجرای برنامههای ورزشی متنوع والیبال، شنا و فوتبال است که اداره ورزش و جوانان اجرا میکند و برنامههای فرهنگی یادواره شهدا، سرکشی از خانواده شهدا، نمایشگاه عکس، دعای زیارت عاشورا، کمیل و... خواهد بود.
فخری بیان کرد: روزشمار برنامههای هفته دفاع مقدس در روز شنبه در اختیار همه ادارات قرار خواهد گرفت و ما با افتخار در خدمت همه ادارات هستیم و از همه آنها برای شرکت در برنامهها دعوت می کنیم؛ همچنین مسئولان نسبت به تزئین سردرب ادارات در این هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اضافه کرد: از همه ادارات بابت همکاری و همراهی تشکر میکنم و امیدواریم مثل همیشه با تفاهم و همدلی که بین مسئولان شهرستان است، برنامههای هفته دفاع مقدس هم برگزار شود.
جانشین سپاه گناوه خاطرنشان کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس خاص سپاه نیست؛ اگر چه ما پیگیر آن هستیم و به آن افتخار میکنیم ولی از زحمات همه عزیزانی که ما را در این هفته همراهی می کنند تقدیر میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس شهرستان گناوه با حضور فرماندار، معاون سیاسی، بخشدار مرکزی، جانشین سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه، بخشدار بندرریگ و روسای ادارات گناوه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
