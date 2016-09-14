۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۰

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان خبر داد؛

فعالیت ۳۰ هزار «سفیر پیشگیری» از وقوع جرائم در سطح مدارس لرستان

خرم آباد - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از فعالیت ۳۰ هزار «سفیر پیشگیری» از وقوع جرائم در سطح مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی عصر چهارشنبه در دیدار رئیس کل دادگستری لرستان با مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به وجود ۳۰ هزار سفیر پیشگیری در آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: وجود این سفیران پیشگیری می تواند به  فرهنگ سازی پیشگیری از جرائم اجتماعی کمک کند.

وی رسالت دستگاه تعلیم و تربیت را انسان سازی برشمرد و افزود: ارتقای  دانش مجازی والدین می تواند در پیشگیری از آسیب های این فناوری بر روی جوانان تاثیر مستقیم بر جای بگذارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در ادامه به توطئه های نرم دشمنان هم اشاره کرد و افزود: دشمنان با حربه های جدیدی مانند اعتیاد به مواد مخدر، خشونت و جنگ نرم فرهنگی ورود کرده و تلاش می کنند تا قشر جوان و تاثیر گذار جامعه را از رشد همه جانبه بازدارند.

شاکرمی اقدامات این معاونت را در سنوات اخیر برجسته و مهم برشمرد و افزود: با تعامل خوبی که بین آموزش و پرورش و دادگستری وجود دارد انتظار می رود کانون خانواده ها تحکیم بیشتری پیدا کند.

وی برضرورت آشنایی دانش آموزان با قانون اساسی تاکید کرد و گفت: آشنایی با قانون باعث پیشگیری از جرایم می شود.

