حامد حدادی: آمادگی بدنی ندارم اما می خواهم در ترکیب تیم ملی باشم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل کره جنوبی که با برتری قاطع ملی پوشان کشورمان همراه بود حامد حدادی با اشاره به دیدار روز گذشته مقابل ژاپن اظهار داشت: بعد از آن بازی زشت که البته به خاطر چگونگی عملکرد ژاپنی ها بود امروز خیلی خوب کار کردیم و توانستیم با قدرت برنده شویم.

وی افزود: روز گذشته ژاپنی ها به گونه ای عمل کردند که اصلا قابل درک نبود در آن شرایط خیلی ازبازیکنانمان نتوانستند کارایی خود را نشان دهند اما امروز بازیکنان شوت های خیلی خوبی داشتند و در کنار دفاع عالی توانستند قدرتمند ظاهر شده و نتیجه را از آن خود کنند البته در برخی دقایق کره ای ها بهتر بودند اما در مجموع ما عملکرد بهتری داشتیم.

این ملی پوش بسکتبال با تمجید از عملکرد هم تیمی های جوانش گفت: افتخار می کنم با این دسته بازیکنان هم تیمی هستم البته من از نظر بدنی آمادگی زیادی ندارم و در کل نیاز دارم شرایط بدنی ام بهتر شود اما خود از سرمربی تیم می خواهم که مرا در ترکیب بگذارد تا در مواقع حساس نفس کم نیاورم.

حدادی در مورد ناراحتی خود در جریان بازی نسبت به عملکرد برخی بازیکنان افزود: ما شش ماه است که با هم تمرین می کنیم وانتظاراتمان از یکدیگر بالا رفته است شاید آن موقع من نباید عصبانی می شدم اما ناراحت می شوم وقتی می بینم هم تیمی ام برخلاف توانایی اش عملکرد خوبی نداشته است.