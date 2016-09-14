۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷

مدیرسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی هرمزگان:

۶۰ تن کالای قاچاق در بندرعباس امحاء شد

بندرعباس - مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان از امحاء ۶۰ تن انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان، مصطفی نانکلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این کالاها لوازم خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و غذای حیوانات خانگی بود که از پنج تریلر در جاده‌های ارتباطی استان کشف و ضبط شد. عمده کالاهای قاچاق از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس وارد استان می‌شود.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان اعلام کرد: همچنین هفتم خردادماه امسال نیز از امحاء ۲۰۰ تن کالای فاسد و غیرقابل مصرف در بندرعباس امحا شد. این کالاها موز ، پرتقال ، آبلیمو ، کاهو و پنجه مرغ بود که به علت نداشتن مجوز از سازمان غذا و دارو و جهاد کشاورزی امحاء شد.

وی ارزش ریالی کالاهای امحاء شده را پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این کالاها ترانزیتی، صادراتی و وارداتی بود که از کشورهای سودان و مصر به کشورهای عراق و ترکیه صادر می شد.

