رابطه ایران و عراق درمسیر تقویت تعاملات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید زعیم یاسری که به دعوت استاندار سمنان به این استان سفر کرده است بعدازظهر چهارشنبه در خلال بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در سمنان درباره ارتباط بین دو کشور ایران و عراق، اظهار داشت: این دو کشور به لحاظ بعد اقتصادی و سیاسی دارای روابط بسیار مطلوبی هستند که باید در ارتقا و بهبود این رابطه دراین دو کشور دوست و همسایه کوشا بود.

وی افزود: استان سمنان دستاوردهای تولیدی بسیار بالایی دارد و امیدواریم با برپایی نمایشگاهی از توانمندی ها و ظرفیت این استان در نجف بتوانیم باب تعامل بیشتری در زمینه ارتقا رشد اقتصادی بین دو کشور برداریم.

استاندار نجف همچنین اظهار داشت: با توجه به نزدیک به ایام محرم کشور عراق آماده پذیرای زائران ایرانی است و پیش بینی می شود در سال جاری ۱.۵میلیون نفر زائر در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند که با برنامه ریزی های لازم در راستای رفاه و آسایش و امنیت این عاشقان تلاش خواهیم کرد.

یاسری در ادامه تصریح کرد: برای تامین زیرساخت های اقامتی و ارائه خدمات بهتر به زائران ایرانی در روز اربعین در حال تدارک برنامه هاو ارتقا عمکرد خود هستیم لذا در راستای هم افزایی بیشتر دو کشور در این زمینه با سفیر ایران در عراق دیدار خواهیم داشت تا بتوانیم در بهبود رفاه عمومی زائران گامی به جلو برداریم.

وی افزود: هماهنگی، تعامل و ارتباط دوجانبه می تواند در ارتقا اقتصاد دو کشور موثر باشد لذا با تقویت روابط با ایران به دنبال توسعه حوزه صنعتی و گردشگری هستیم که بتواند عراق و ایران را به سوی گام های نوین هدایت کند.

استاندار نجف در این سفر دو روزه به استان سمنان از کارخانه تولید اتوبوس های بین شهری و درون شهری و همچنین از شرکت تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی که از ۱۷۰ هزار تن مواد تولیدی آن سالانه ۴۰ درصد به عراق صادر می شود بازدید کرد.

همچنین بازدید از شرکت تیراژه تولیدکننده خودروهای لیفتراک، بیل مکانیکی و کامیونت و کارخانه تولید کاشی در برنامه استاندار نجف خواهد بود.