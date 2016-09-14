به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی تیم های صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز گفت: همیشه دربی ها جذابیت های خاص خود را دارند و به طور قطع بازی که فردا در مقابل تیم خوب نفت آبادان و در حضور تماشاگران خونگرم این تیم خواهیم داشت از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی افزود: امید می رود تا مردم خوزستان از بازی فردا لذت ببرند.

وی اظهار کرد: در بازی فردا ما «فرشاد جانفزا» را به دلیل پاره گی رباط صلیبی در اختیار نداریم و حدود شش ماه بایستی مدت درمان خود را پشت سر بگذارد اما با توجه به لیگ فرسایشی که ما داریم (تعطیلی های مرتب لیگ) قطعا در دور برگشت او را در ترکیب تیم خواهیم داشت.

وی بار دیگر ابراز امیدواری کرد تا شاهد بازی خوبی از دو تیم هم استانی شاهدذ باشیم.