به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر عصر چهارشنبه در دیدار رئیس کل و معاونین دادگستری لرستان اظهار داشت: توسعه مشارکت های همه جانبه توام با تفاهم، تعادل و تکامل یکی از سیاست های جدی دستگاه تعلیم و تربیت است.

وی به تعامل سازنده دستگاه قضایی با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این تعامل و هم افزایی می تواند به فرهنگ سازی، قانون مداری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمک کند.

توزیع ۳۰ هزار کتابچه در مدارس لرستان با موضوع پیشگیری از اعتیاد

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نقش موثر آموزش و پرورش در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی افزود: آموزش و پرورش تلاش می کند تا مشارکت و تفکر انتقادی را در کودکان تقویت کند و آنها را با ارزش‌های انسانی آشنا کند.

کریمی فر بر نقش ارزنده نهاد خانواده تاکید کرد و افزود: بعد از خانواده، آموزش و پرورش، مهمترین و اساسی‌ترین رکن تاثیرگذار در زمینه آموزش و فرهنگ سازی است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش علاوه بر آموزش دانش به رشد فضائل اخلاقی در دانش‌آموزان، شکوفا کردن استعدادها و تقویت روحیه زندگی جمعی هم توجه خاص می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه از صمیمیت و وظیفه شناسی به عنوان دو عنصر مهم در توفیق دستگاه تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: این دو مولفه باعث شده تا فلش توفیقات آموزش و پرورش همواره روبه بالا باشد.

کریمی فر در ادامه به وجود ۴ هزار و ۲۰۰ آموزشگاه در قالب ۱۵ هزار کلاس درس، ۳۲۰ هزار دانش آموز و ۳۰ هزار فرهنگی در آموزش و پرورش لرستان اشاره و تصریح کرد: تهیه و پیاده سازی نقشه خطر پذیری در ۳۹۶ آموزشگاههای استان از جمله اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی گفت: به منظور آموزش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ۳۰ هزار جلد کتابچه در سطح استان توزیع شده است.

برگزاری جشنواره نوجوان سالم در لرستان

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به تاثیر روشنگری تبیین برنامه و اقناع مخاطبان اشاره کرد و گفت: باید با همراهی و همفکری خانواده ها آسیب های اجتماعی را کنترل و مهار کرد.

کریمی فر به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت فرهنگیان اشاره کرد و گفت: دوره آموزشی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با شرکت ۲۸ هزار نفر از فرهنگیان در مناطق و شهرستان های استان برگزار شده است.

وی به برگزاری جلسات مشترک با معاونت اجتماعی ناجا و حضور ۸۵ نفر از کارشناسان این معاونت در مدارس اشاره کرد و گفت: علاوه بر آموزش های حضوری، بروشورهای مرتبط هم بین دانش آموزان توزیع شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به فعالیت های کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات آموزش و پرورش به عنوان مسئول این کمیته نسبت به گذشته نه تنها کم نظیر بلکه بی نظیر بوده است.

کریمی فر در ادامه به برگزاری جشنواره نوجوان سالم اشاره کرد و گفت: این جشنواره با هدف ارتقاء فرزند پروری مثبت و ترویج شیوه های زندگی سالم برگزار و ۱۹ هزارو ۹۹ اثر نیز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و لرستان در دو سال گذشته موفق به کسب رتبه عالی در این شاخص شده است.

آموزش ۱۵۷ هزار نفر از اولیا، معلمان و دانش آموزان در حوزه پیشگیری از اعتیاد

وی برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای ۵۰ نفر از مدرسین استان را از برنامه های دیگر کمیته پیشگیری استان در شهریور ماه سال گذشته عنوان کرد و افزود: این کمیته نسبت به تهیه نقشه خطرپذیری استان اقدام کرده که جامعه هدف این نقشه دانش آموزان متوسطه اول و دوم استان بوده و در مهر ماه سال گذشته در ۳۹۶ آموزشگاه استان اجرایی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: اجرای طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود برای دانش آموزان دوره ابتدایی در ۳۶ مدرسه استان و اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای در ۳۶ مدرسه دوره متوسطه اول استان از دیگر برنامه های سال گذشته کمیته پیشگیری استان بوده است.

کریمی فر تاکید کرد: تهیه و توزیع بسته های آموزشی پیشگیری از اعتیاد بین اولیاء و کارکنان مدارس از جمله اقدامات این کمیته بوده که متعاقب آن حدود ۲۰۵ هزار پوستر، لوح فشرده آموزشی، کتابچه و ... بین دانش آموزان، اولیاء و کارکنان مدارس توزیع شده است.

وی در ادامه سخنان خود به تشکیل کمیته مشاوره با حضور شش نفر از اساتید صاحب نظر اشاره کرد و گفت: ۶۰ نفر از عوامل آموزشی مدارس هم برای تدریس سرفصل های اعلام شده آموزش دیده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به تشکیل ۵ جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ۵ جلسه در سال ۹۵ برگزار شده که ۲۵ مصوبه را به دنبال داشته است.

کریمی فر مهمترین مصوبه را آموزش ۱۵۷ هزار نفر از اولیاء، معلمان و دانش آموزان دوره دوم متوسطه ذکر کرد.