رضا رحمانی جانشین وزیر صنعت در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر ارتباطات مردمی این نماینده سابق مردم تبریز در مجلس، در حکم رضا رحمانی آماده است: نظر به ابلاغ شماره ۶۷۵۰۵ مورخ ۶/۶/۹۵ معاون اول محترم رئیس جمهور، به منظور تسریع در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تحقق تأکیدات ریاست محترم جمهوری در راستای برنامههای مرتبط با این سیاستها و دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، بنابر تصمیمات بیست و چهارمین جلسه ستاد فرماندهی مبنی بر تکلیف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی درون دستگاهی، نظر به سوابق، توانمندی و تعهد، جنابعالی را به عنوان جانشین اینجانب در ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب میکنم.
انتظار دارم با کوشش مستمر و در راستای نقشه راه اقتصاد مقاومتی با تعامل و هم فکری با سایر اعضای ستاد، در تحقق اهداف و اجرای اثربخش برنامهها و پروژههای محول به وزارت متبوع اهتمام نموده و در این راستا ضروری است تا گزارش پیشرفت فعالیتها هر ماهه و به طور مستمر اینجانب ارائه گردد.
رضا رحمانی در حال حاضر قائم مقام وزیر صنعت و معدن است.
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