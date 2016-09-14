سرمربی صنعت نفت آبادان در نشست خبری پیش از بازی شرکت نکرد

به گزارش خبرنگارمهر، به رغم اعلام قبلی روابط عمومی هیئت فوتبال آبادان مبنی بر برگزاری نشست خبری پیش از بازی سرمربیان تیم های صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان در ساعت ۱۸ عصر امروز، اما «نادر دست نشان» در این نشست بدون اطلاع قبلی و دلیل خاصی شرکت نکرد.

به رغم باقی ماندن ۴۰ دقیقه ای خبرنگاران در محل نشست خبری اما خبری از حضور سرمربی نفت در سالن کنفرانس خبری نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صنعت نفت آبادان فردا پنجشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه در استادیوم تختی آبادان به دیدار استقلال خوزستان خواهد رفت.