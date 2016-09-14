تیم کشتی فرنگی‌ نوجوانان ایران پس از ۲۰ سال قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه با حضور ۳۵ کشور جهان در شهر تفلیس کشور گرجستان برگزار شد و تیم ایران در پایان با کسب دو مدال طلای امید آرامی و یوسف حسینوند در اوزان ۴۲ و ۶۳ کیلوگرم و دو مدال نقره محمدرضا مختاری و وحید دادخواه در اوزان ۵۸ و ۱۰۰ کیلوگرم و ۶۸ امتیاز، پس از ۲۰ سال به عنوان قهرمانی رسید. تیم های آذربایجان و ترکیه نیز پس از تیم ایران با ۶۳ امتیاز دوم و سوم شدند و تیم روسیه با ۶۲ امتیاز چهارم شد.

پیش از این نوجوانان فرنگی کار ایران درسال ۱۹۹۶ و در رقابتهای جهانی تهران به عنوان قهرمانی رسیده بودند.

نتایج نمایندگان پنج وزن دوم کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۲ کیلوگرم امید آرامی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل اختیار بوتیروف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۹ بر صفر مقابل آدم بوراک اوزن از ترکیه به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار ولادیسلاو کوزکوف از اوکراین را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و به مدال طلا رسید.

در وزن ۴۶ کیلوگرم محمد محرابی نیکلاس اوهلن از سوئد را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد وی در دور دوم نیز مقابل آشوت مخیتاریان از ارمنستان با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل اسکندراف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل رامی دلگادو از مکزیک ۹ بر صفر شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۶۹ کیلوگرم محمدرضا رستمی در دور نخست مقابل اولو غنی زاده از آذربایجان با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار پایانی، رستمی در گروه بازنده ها ابتدا تموربک جورابویف از ازبکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و سپس لوان گوگووا از گرجستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت ام در این دیدار مقابل یاسین دوغوکان توران از ترکیه ۷ بر یک شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۷۶ کیلوگرم حسین فروزنده در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بود، وی در دور دوم مقابل ساجان ساجان از هند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید فروزنده در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل الکساندر کوماروف از روسیه با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، فروزنده به گروه بازنده ها رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ و ضربه فنی واهه پوقوسیان از ارمنستان را شکست داد اما در دیدار رده بندی مقابل علی هلیل هونج از ترکیه ۲ بر یک مغلوب شد و پنجم شد.

در وزن ۸۵ کیلوگرم حسن فروزنده در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل لیاس پاگکالیدیس از یونان به پیروزی رسید وی در دور دوم نیز فیلیپ رادیف از بلغارستان را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل ژانتاس نورگالی از قزاقستان با نتیجه ۶ بر صفر پیروز شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد اما در این مرحله مقابل الکس زوکه از مجارستان شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل ایهار یاراشویچ از بلاروس با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و پنجم شد.

رده بندی انفرادی و تیمی این رقابتها به شرح زیر است:

۴۲ کیلوگرم: ۱- امید آرامی (ایران) ۲- ولادیسلاو کوزکو (اوکراین) ۳- اختیار بوتیروف (ازبکستان) و زائور علی اف (آذربایجان)

۴۶ کیلوگرم: ۱- فایل اسکندراف (آذربایجان) ۲- البک ارگاشف (ازبکستان) ۳- نستور دانیل رامیرز (مکزیک) و ولادمیر زابیوروتا (روسیه) ۵- محمد محرابی (ایران)

۵۰ کیلوگرم: ۱- گئورگی شوتادزه (گرجستان) ۲- آنزور کاراگولوف (روسیه) ۳- زائور نوریف (آذربایجان) و عبداله توپراک (ترکیه) ۵- پویا دادمرز (ایران)

۵۴ کیلوگرم: ۱- لری ابولادزه (گرجستان) ۲- کاظم کامل (ترکیه) ۳- آنار منصوراف (روسیه) و ژولمان شارشنبکوف (قرقیزستان) ... ۱۱- رضا مردی (ایران)

۵۸ کیلوگرم: ۱- والنتین پتیچ (مولداوی) ۲- محمدرضا مختاری (ایران) ۳- اربول باکایروف (قرقیزستان) و عبدالوهاب آساینوف (روسیه)

۶۳ کیلوگرم: ۱- یوسف حسینوند (ایران) ۲- سرگئی استپانوف (روسیه) ۳- اسماعیل گوئن (ترکیه) و هراچیا پوقوسیان (ارمنستان)

۶۹ کیلوگرم: ۱- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲- الو غنی زاده (آذربایجان) ۳- میلخاس آمویان (ارمنستان) و یاسین توران (ترکیه) ۵- محمدرضا رستمی (ایران)

۷۶ کیلوگرم: ۱- الکساندر کوماروف (روسیه) ۲- نصیر حسن اف (آذربایجان) ۳- علی هلیل اونج (ترکیه) و استانیسلاو ریلسکی (قزاقستان) ۵- حسین فروزنده (ایران)

۸۵ کیلوگرم: ۱- الکس زوکه (مجارستان) ۲- مارکوس راگینجر (اتریش) ۳- هاکوب باغداساریان (ارمنستان) و ایهار یاراشویچ (بلاروس) ۵- حسن فروزنده (ایران)

۱۰۰ کیلوگرم: ۱- سیپریان کورنیزاک (لهستان) ۲- وحید دادخواه (ایرن) ۳- سلیم اولجان (ترکیه) و شارپ علیخانوف (روسیه)

رده بندی تیمی:

۱- ایران ۶۸ امتیاز

۲- آذربایجان ۶۳ امتیاز

۳- ترکیه ۶۳ امتیاز

۴- روسیه ۶۲ امتیاز

۵- ارمنستان ۴۱ امتیاز

۶- گرجستان ۳۰ امتیاز

۷- قرقیزستان ۲۷ امتیاز

۸- بلاروس ۲۲ امتیاز

۹- ازبکستان ۲۲ امتیاز

۱۰- هند ۱۹ امتیاز