گفتگوی تلفنی لاوروف و جان کری درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزرای خارجه روسیه و آمریکا در تماسی تلفنی به بررسی روند آتش بس سوریه و مبارزه با تروریسم پرداختند.

بر اساس این گزارش «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی مسائل مربوط به سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان این تماس تاکید کرد که واشنگتن باید به قول خود مبنی بر تفکیک معارضان میانه رو از جبهه النصره و گروه های متحد آن عمل کند.

گفتنی است وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که ما نسبت به اهتمام برخی طرف ها برای خط زدن نام گروه جبهه النصره که به جبهه فتح الشام تغییر نام داده، از لیست تروریسم بین المللی نگران هستیم. قصد این گروه ها نجات جبهه النصره از حملات علیه این گروه تروریستی در چارچوب توافق صورت گرفته است.