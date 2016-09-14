باور عمومی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، محمدصادق پورمهدی در جلسه شورای اداری شهرستان سراب، افزود: بخشی از فسادها و رانت های اداری ناشی از عدم شفاقیت و وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر است که موجب یاس و نا امیدی در جامعه نیز می شود.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و اهتمام دولت و مدیریت استان برای عملیاتی کردن این مهم، از مسوولان شهرستان سراب خواست از همه ظرفیت های محلی برای پیشبرد و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.

پورمهدی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک پروژه عمرانی نیست بلکه تفکر و ظرفیت بزرگی است که اجرای کامل آن می تواند مشکلات کشور را رفع و آن را در برابر زیاده خواهی دشمنان و استکبار جهانی مصون سازد.

وی ادامه داد: لازمه تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی این است که این مهم در جامعه به باور عمومی تبدیل شود و همه در اجرای آن مشارکت کنند.

پورمهدی ایجاد حس مسوولیت پذیری در مدیران را گام نخست در تحقق و پیشبرد برنامه های اقتصادی بیان کرد و گفت: امروز به برکت وجود رهبری و امنیت مثال زدنی در کشور، همه شرایط و بسترهای لازم برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی فراهم است و دولت تدبیر و امید تمام توان و تلاش خود را در این مسیر به کار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی کاهش ارزش پول ملی و چهار برابر شد قمیت دلار در دولت قبل را مورد اشاره قرار داد و گفت: علت این اتفاق علاوه بر سوء مدیریت، ناشی از بی توجهی به مباحث کارشناسی و اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت های بالقوه شهرستان سراب و روستاهای تابعه آن، گفت: در برنامه های اقتصاد مقاومتی توسعه روستا با اولویت مورد توجه دولت قرار گرفته که لازم است دهیاران و روستاییان از این فرصت بیشترین استفاده را بکنند و همکاری و مشارکت لازم را به عمل آورند.

پورمهدی از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی برای دهیاری ها و ۱۱۰ میلیارد تومان برای شهرداری های استان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: دهیاران و شهرداران برای جذب این اعتبارات باید همت کنند تا بهره برداری مناسب از این ارقام برای توسعه روستا و شهر به عمل آید.

وی افزود: هنر دهیار امروز و در دولت تدبیر و امید صرفا اجرای طرح هادی نیست بلکه فراتر از آن لازم است با ایده پردازی و نوآوری و به کارگیری همه ظرفیت های روستا شرایط و بستر را برای اجرای طرح های عمرانی و اشتغال زایی با رویکردهای بومی فراهم کند.

معاون عمرانی استاندارآذربایجان شرقی با اشاره به سفرهای قبلی خود به سراب در سه سال اخیر از تعلل مسوولان در برنامه ریزی و استفاده مناسب از ظرفیت های گردشگری و اقتصاد منطقه انتقاد کرد و گفت: این که شما نمی توانید محصول تان را در بازار به فروش برسانید ربطی به تحریم های بین المللی ندارد.

وی ادامه داد: اگر طرح ها و ایده های ارایه شده در باره استفاده از ظرفیت های گردشگری سراب عملیاتی می شد امروز شاهد تحول اساسی در این حوزه بودیم.

پورمهدی در پایان با تاکید بر نقش رسانه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی از سپاه و بسیج به عنوان پیشتازان اقتصاد مقاومتی یاد کرد و خبر داد که به زودی ۱۷ پروژه اقتصادی در این شهرستان توسط بسیج سازندگی کلید خواهد خورد.