۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۲

از سوی ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد؛

پویش مردمی«غدیر روز لبخند به روی مومنان است» در یزد راه اندازی شد

یزدـ پویش مردمی «غدیر روز لبخند به روی مومنان» از سوی ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد به مناسبت ایام دهه امامت و ولایت به راه افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد، این ستاد در طرحی جدید اقدام به برگزاری «پویش مردمی عیدانه ۹۵» با شعار «لبخند بزن که عید حیدرشده است»، کرده است.

این پویش بر مبنای حدیث امام رضا (ع) که فرمودند: «غدیر، روز لبخند به روی مومنان است»، به راه افتاده است.

این ستاد از مردم یزد دعوت کرده تا در ترویج و گسترش این پویش مردمی مشارکت کنند تا علاوه بر غربت زدایی از غدیر، لبخندی بر لبان عموم مردم نیز آورده شود.

علاقمندان به شرکت در این پویش مردمی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه هوشمند مبشران به نشانی https://telegram.me/mobasheran_bot و کانال عیدانه به آدرس https://telegram.me/eidaneh مراجعه کنند.

امام جمعه یزد و برخی مسئولان و علمای استان در این پویش مردمی شرکت کرده‌اند.

