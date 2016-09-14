استقبال مردم لرستان از نمایشگاه محصولات کانون پرورش فکری کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی اظهار داشت: همزمان با روزهای پایانی تابستان و آماده شدن دانش آموزان برای ورود به سال تحصیلی جدید، استقبال از نمایشگاه و فروشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ادامه دارد.

وی با ابراز خرسندی از استقبال خانواده ها از محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان بیان داشت: نمایشگاه نوشت‌افزارهای ایرانی و اسلامی کانون درلرستان شامل لوازم التحریر، سرگرمی، بازی های فکری، کتاب، سی دی های آموزشی و ... با ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف در حال برگزاری است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان افزود: نمایشگاه بزرگ فروش نوشت افزار و کالاهای دیگر هم از ۲۵ شهریور در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی خرم آباد افتتاح می شود که واحد فروش کانون پرورش فکر ی لرستان نیز در آن حضور دارد.