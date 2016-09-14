  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۲۵

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان لرستان خبر داد؛

استقبال مردم لرستان از نمایشگاه محصولات کانون پرورش فکری کودکان

استقبال مردم لرستان از نمایشگاه محصولات کانون پرورش فکری کودکان

خرم آباد- مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان از استقبال مردم این استان از نمایشگاه عرضه محصولات کانون پرورش فکری کودکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی اظهار داشت: همزمان با روزهای پایانی تابستان و آماده شدن دانش آموزان برای ورود به سال تحصیلی جدید، استقبال از نمایشگاه و فروشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ادامه دارد.

وی با ابراز خرسندی از استقبال خانواده ها از محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان بیان داشت: نمایشگاه نوشت‌افزارهای ایرانی و اسلامی کانون درلرستان شامل لوازم التحریر، سرگرمی، بازی های فکری، کتاب، سی دی های آموزشی و ... با ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف در حال برگزاری است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان افزود: نمایشگاه بزرگ فروش نوشت افزار و کالاهای دیگر هم از ۲۵ شهریور در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی خرم آباد افتتاح می شود که واحد فروش کانون پرورش فکر ی لرستان نیز در آن حضور دارد.

کد مطلب 3769778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها