۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

ساره جوانمردی به فینال تپانچه خفیف ۵۰ متر صعود کرد

 نماینده ایران به مرحله پایانی رقابتهای میکس تپانچه خفیف ۵۰ متر پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در  مرحله مقدماتی این رقابتها که در سالن «دئودور»ی شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد، هر سه نماینده ایران در مسابقه حضور پیدا کردند اما جوانمردی بود که در نهایت راهی فینال شد.

چائو یانگ از چین با ۵۴۶ امتیاز به عنوان نفر اول به مرحله پایانی صعود کرد.

«چوات کاراگل» از ترکیه با ۵۳۸ امتیاز و ساره جوانمردی از ایران با ۵۳۴ امتیاز در مکان های بعدی قرار گرفتند.

در این ماده هشت نفر نخست به مرحله پایانی راه پیدا کردند.

مهدی زمانی و عالیه محمودی از ایران هم در این ماده حضور داشتند که در نهایت امتیاز لازم برای راهیابی به فینال را کسب نکردند. 
مسعود بربر

