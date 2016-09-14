به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا آقامیرزایی از ساماندهی مراکز ترک اعتیاد در استان لرستان خبر داد و اظهار داشت: یکی ازاولویتهای شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سالجاری بحث ساماندهی این مراکز بوده به طوریکه تعداد مراکز میان مدت ترک اعتیاد که به صورت مجاز فعالیت دارند به ۴۲ مرکز رسیده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم در مراکز ترک اعتیاد لرستان عنوان کرد: اگر مراکز میان مدت ترک اعتیاد در استان استانداردهای لازم را رعایت نکنند با آنها برخورد و این مراکز تعطیل و پلمب خواهند شد.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: در سال گذشته در استان ۲۰ مرکز مجاز و ۵۰ مرکز میان مدت غیر مجاز ترک اعتیاد فعالیت داشتند که از این تعداد به ۲۲ مرکز که شرایط لازم را داشته اند مجوز فعالیت داده شده و تعداد مراکز میان مدت مجاز به ۴۲ مرکز رسید.
آقامیرزایی از ورود خیرین به حوزه مبارزه با مواد مخدر و کمک به معتادان برای ترک اعتیاد آنها خبر داد.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان خبر داد؛
فعالیت ۴۲ مرکز ترک اعتیاد مجاز در استان لرستان
خرم آباد- دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان از فعالیت ۴۲ مرکز ترک اعتیاد مجاز در این استان خبر داد.
