فعالیت ۴۲ مرکز ترک اعتیاد مجاز در استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا آقامیرزایی از ساماندهی مراکز ترک اعتیاد در استان لرستان ‏خبر داد و اظهار داشت: یکی ازاولویت‌های شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان در سال‌جاری بحث ساماندهی این مراکز بوده به طوریکه تعداد مراکز میان مدت ترک ‏اعتیاد که به صورت مجاز فعالیت دارند به ۴۲ مرکز رسیده است.



وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم در مراکز ترک اعتیاد لرستان عنوان کرد: اگر مراکز میان مدت ترک ‏اعتیاد در استان استانداردهای لازم را رعایت نکنند با آنها برخورد و این مراکز تعطیل و پلمب خواهند شد.



دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان گفت: ‏در سال گذشته در استان ۲۰ مرکز مجاز و ۵۰ مرکز میان مدت غیر مجاز ترک اعتیاد فعالیت داشتند که از این تعداد به ۲۲ مرکز که شرایط لازم را ‏داشته اند مجوز فعالیت داده شده و تعداد مراکز میان مدت مجاز به ۴۲ مرکز رسید.



آقامیرزایی از ورود خیرین به حوزه مبارزه با مواد مخدر و کمک به معتادان برای ترک اعتیاد آنها خبر داد.