۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۱۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس:

۲میلیارد ریال تسهیلات به زنان روستایی در هرمزگان پرداخت شد

بندرعباس - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس از آغاز پرداخت تسهیلات به اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، منصور شفیعی بیان داشت: یکی از مهمترین سیاست های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،  توانمندسازی زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس از آغاز پرداخت تسهیلات به اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی خبر داد و گفت: این تسهیلات از طریق صندوق کار آفرینی امید به اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در بندرعباس پرداخت می شود.

شفیعی افزود: این تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کار آفرینی در روستاها و افزایش توانمندی های بانوان روستایی در فعالیت های  کشاورزی و اقتصادی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان بندرعباس ۲۶صندوق اعتباری خرد زنان روستایی وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد ۱۳صندوق عضویت صندوق کارآفرینی امید را دارند.

شفیعی افزود: صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در شهرستان بندرعباس زمینه ایجاد اشتغال بیش از ۱۰۰زن روستایی را فراهم کرده است.

