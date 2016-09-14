۲میلیارد ریال تسهیلات به زنان روستایی در هرمزگان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، منصور شفیعی بیان داشت: یکی از مهمترین سیاست های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، توانمندسازی زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس از آغاز پرداخت تسهیلات به اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی خبر داد و گفت: این تسهیلات از طریق صندوق کار آفرینی امید به اعضای صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در بندرعباس پرداخت می شود.

شفیعی افزود: این تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کار آفرینی در روستاها و افزایش توانمندی های بانوان روستایی در فعالیت های کشاورزی و اقتصادی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان بندرعباس ۲۶صندوق اعتباری خرد زنان روستایی وجود دارد اظهار داشت: از این تعداد ۱۳صندوق عضویت صندوق کارآفرینی امید را دارند.

شفیعی افزود: صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در شهرستان بندرعباس زمینه ایجاد اشتغال بیش از ۱۰۰زن روستایی را فراهم کرده است.