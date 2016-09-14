اختلاف وزرای خارجه و دفاع آمریکا پیرامون توافق آتش‌ بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، رسانه ها از اختلاف نظر در میان اعضاء هیأت حاکمه آمریکا خبر می دهند.

بر اساس اعلام این رسانه آمریکائی، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا نگرانی خود را از طرح اعلامی «جان کری» وزیر خارجه این کشور درباره توقف درگیری ها در سوریه اعلام کرد.

بر این اساس، علیرغم اینکه «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا موافقت خود را با آتش بس میان این کشور و روسیه در سوریه اعلام کرده است، مقامات وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرده اند که هنوز در این باره قانع نشده اند.

به عقیده آن ها مفاد و اهداف توافق آتش بس مذکور دارای نکات ابهام آمیزی است.

لازم به ذکر است که بر اساس توافق حاصله، آتش بس جدید و سراسری سوریه از دو روز قبل (دوشنبه) برقرار شد.

بر اساس مفاد این توافق که وزیر خارجه آمریکا امروز بخشی از آن را اعلام کرد، اگر آتش بس کنونی تنها به مدت ۷ روز ادامه یابد؛ روسیه و آمریکا می توانند به تشکیل مرکز اجرای توافق مبادرت ورزند.

این مرکز می تواند میان گروه های تروریستی و معارضین دولت سوریه تمایز لازم را به وجود آورده و سپس در گام آخر قرار است حملات این دو کشور به صورت هدفمند عیله تروریست ها در نقطه تجمع مشخص شده آنها به انجام برسد.