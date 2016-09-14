انتقاد بهروزی راد از شرایط جوی در مسابقات قایقرانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، شهلا بهروزی راد پس از کسب عنوان نهمی مسابقات قایقرانی پارالمپیک اظهار داشت: مسابقات سطح بالایی داشت و قایقرانان شرکت کننده نیز عملکرد خوبی داشتند, اما متاسفانه نتوانستم به فینال راه یابم.

وی افزود: در این مسابقات تلاش زیادی کردم اما نتوانستم به هدفم برسم. امیدوارم در مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشم.

ملی پوش قایقرانی ایران وزش باد را در نرسیدن به رکورد مورد نظرش دخیل دانست و افزود: با توجه به شرایط مسابقه و ورزش باد از جهت مخالف نتوانستم زمانی که در تمریناتم به دست آوردم را کیب کنم.

وی درخصوص برنامه های آینده خود گفت:بعد از بازی های پارالمپیک باید در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنم که از ۷ تا ۱۰ مهرماه در ازبکستان برگزار می شود و امیدوارم نتیجه خوبی کسب کنم.