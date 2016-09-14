پنجمین مدال طلا برای ایران/ ساره جوانمردی برای دومین بار طلایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، رقابتهای تیراندازی با تپانچه خفیف ۵۰ متر میکس امروز چهارشنبه در سالن تیراندازی شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد که در پایان ساره جوانمردی موفق شد به مدال طلا دست پیدا کند. وی با امتیا ز ۱۸۹.۵ قهرمان شد.

نماینده چین به نام یائو چانگ با ۱۸۶.۵ امتیاز نقره گرفت. نماینده اوکراین دنیسیوک با ۱۶۰.۸ برنز گرفت.

جوانمردی در مرحله مقدماتی این ماده پس از نمایندگانی از چین و ترکیه در جایگاه سوم هشت نفر صعود کننده قرار گرفته بود. عالیه محمودی و مهدی زمانی هم در این رقابت حضور داشتند که به فینال راه نیافتند.

مدال‌های ایران در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک به شرح زیر است:

طلا: ساره جوانمردی (تیراندازی بانوان)، مجید فرزین (وزنه‌برداری)، محمد خالوندی (پرتاب نیزه) و غلامرضا رحیمی (تیراندازی با کمان)، ساره جوانمردی (۵۰ متر خفیف)

نقره: سامان پاکباز (پرتاب وزنه)، علیرضا قلعه‌ناصری (پرتاب دیسک)، نعمتی و رنجبر (میکس ریکرو تیمی)، سجاد محمدیان (پرتاب وزنه) و عبدالله حیدری (پرتاب نیزه) و سجاد نیک پرست (پرتاب نیزه)

برنز: پیمان نصیری (دوی ۱۵۰۰ متر)، ابراهیم رنجبر (تیراندازی با کمان)، علی صادق زاده (وزنه برداری) و اسدالله عظیمی (دو و میدانی)

پانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو از ۱۸ شهریور ماه با حضور چهار هزار و ۳۵۰ ورزشکار از ۱۵۹ کشور جهان به‌میزبانی شهر ریودوژانیروی برزیل آغاز شده است و تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزشی کشورمان با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این دوره از بازی‌ها حضور دارد.