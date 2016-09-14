استقرار دائم نیروهای نظامی سوئد در مجاورت مرزهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش سوئد اعلام کرد که نیروهای نظامی مستقر و در حال آموزش این کشور در جزیره «گوتلند» در دریای بالتیک، به طور دائم در این جزیره استراتژیک استقرار خواهند یافت.

«میکائیل بایدن» فرمانده عالی ارتش سوئد در گفتگو با شبکه تلویزیونی «اِس وی تی» اظهار داشت که «با توجه به تشدید برخی عوامل خارجی در سرتاسر جهان، تصمیم گرفته ایم که در این جزیره استراتژیک بطور دائمی حضور داشته باشیم».

شایان ذکر است که حدود ۱۵۰ نیروی نظامی سوئد که در جزیره «گوتلند» در حال آموزش هستند، اوایل روز چهارشنبه دستور اقامت دائم در این جزیره را دریافت کردند.

وزارت دفاع سوئد اعلام کرد که آخرین نیروهای نظامی دائمی در سال ۲۰۰۵ این جزیره را ترک کردند و قرار است بودجه نظامی سوئد در فاصله سالهای ۲۰۲۰- ۲۰۱۶ به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

گفتنی است که گوتلند به عنوان یک منطقه استراتژیک در سوئد اخیراً شاهد افزایش حضور نیروهای نظامی بوده است. از سال ۲۰۱۰، استکهلم پیوسته مدعی شد که جتهای جنگنده روسیه در نزدیکی این جزیره استراتژیک در دریای بالتیک در حال پرواز هستند.

در اواخر سال ۲۰۱۴، سوئد و دانمارک علیه پرواز خطرناک یک جت جنگنده روسی در فاصله نزدیکی از یک هواپیمای مسافربری شکایت کردند؛ اما مسکو اعلام کرد که مانورهای هواپیمای نظامی این کشور برای این هواپیمای مسافربری عاری از هرگونه تهدیدی بوده است.

لازم به ذکر است که مقامات سوئد در واکنش به افزایش حضور نظامی روسیه در دریای بالتیک، در سال ۲۰۱۵ یک بودجه اضافی ۶۹۶ میلیون دلاری برای بازه زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ اختصاص دادند.