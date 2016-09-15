به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه ستاد اربعین حسینی، اربعین را بزرگترین اجتماع و تجمع شیعیان عنوان کرد و افزود: این حضور برای شیعیان عزت می آفریند و برای منطقه در زمینه های مختلف منافع خاص و ویژه دارد.

وی اظهار کرد: پیاده روی باشکوه و عظیم اربعین و اجتماع اربعین حسینی خودجوش آغاز شده است و مردم به صورت خودجوش حرکت کردند و باید این اجتماع به خوبی برگزار شود.

استاندار زنجان گفت: باید ساز و کارهایی فراهم شود که حرکت عظیم اربعین حسینی باشکوه برگزار شود چرا که این حرکت ادامه خواهد داشت و سال به سال باشکوه تر و گسترده تر برگزار خواهد شد.

درویش امیری برقراری امنیت در حرکت عظیم پیاده روی اربعین را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: تلاش دست اندرکاران در این ستاد باید بر این باشد که حادثه ای در این اجتماع رخ ندهد.

وی افزود: انتظار از مردم استان و کشور این است که در بحث حضور در اجتماع عظیم پیاده روی اربعین حسینی در مسیر قانونی حرکت کرده تا مشکلی پیش نیاید.

استاندار زنجان از مردم خواست در سامانه سماح برای اعزام به تجمع عظیم اربعین حسینی ثبت نام کنند و با اخذ ویزا به کربلا اعزام شوند و اگر خارج از مراحل قانونی باشد از اعزام منع خواهند شد.

درویش امیری تصریح کرد: باید زائرین از مسیری که پیش بینی شده به اجتماع عظیم اربعین اعزام شوند تا در بحث گره ترافیکی و مسائل امنیتی مشکلی پیش نیاید.

وی از ستاد عتبات عالیات خواست که تمام زائرین را بیمه کرده و به هیچ فردی بدون ویزا و گذرنامه اجازه عبور از مرز داده نشود.

استاندار زنجان افزود: هشت کمیته در ذیل ستاد تشکیل شود تا مشکلاتی که در سنوات گذشته بوده رفع و اصلاح شود و در این میان در هر کمیته یک نماینده از طرف استانداری در جلسات حضور داشته تا مسائل مطرح شده و خروجی کار تقویت شود.

درویش امیری یادآور شد: عزاداری برای سالار شهیدان همراه با معرفت و معنویت باشد که اگر غیر از این باشد ، ریشه مذهبی ندارد.

وی گفت: رسانه ها در زمینه ثبت نام مردم برای اجتماع عظیم در اربعین حسینی اطلاع رسانی لازم را داشته باشند و صدا و سیما هم زیر نویس از سامانه سماح را مورد توجه جدی قرار دهد.