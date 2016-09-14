۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۳:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

حسین امیری: جوانمردی اولین تیرانداز دو طلایی پارالمپیک است

سرمربی تیم تیراندازی ایران پس از کسب مدال طلای ساره جوانمردی در تپانچه خفیف ۵۰ متر میکس گفت این ورزشکار از بهره هوشی بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر  به برزیل، جوانمردی امروز چهارشنبه موفق شد در تپانچه خفیف ۵۰ متر میکس بالاتر از رقبای چینی و اوکراینی خود به مدال طلا دست پیدا کند. 

حسین امیری در پایان این رقابت اظهار داشت: ساره جوانمردی در مرحله مقدماتی سوم شد اما به خاطر شرایط جوی و باد بود وگرنه ما انتظار یک رکوردشکنی هم در آن مرحله داشتیم.

وی افزود: ببینید جوانمردی از بهره هوشی بالایی برخوردار است ضمن اینکه مزد زحمات شبانه روزی خود در اردو را هم گرفت. این ماده سال های سال بود در اختیار چشم بادامی ها قرار داشت اما خوشحالم که موفقیت نصیب ما شد و این موقعیت را از چنگ آنها درآوردیم.

امیری در پایان گفت: جوانمردی شجاعتی مثال زدنی دارد و من خوشحال ترم از این بابت که وی اولین تیرانداز پارالمپیکی است که دو مدال طلا کسب کرده است. 

کد مطلب 3769822

