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۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

گلبارنژاد در دوچرخه سواری تایم تریل چهاردهم شد

گلبارنژاد در دوچرخه سواری تایم تریل چهاردهم شد

دوچرخه‌سوار پارالمپیکی ایران در ماده تایم تریل در گروه خود آخر شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، بهمن گلبارنژاد تنها نماینده دوچرخه‌سواری ایران در بازی‌های پارالمپیک ریو امروز (چهارشنبه) در تایم تریل کلاس C۴ رکاب زد و در پایان با ثبت رکورد ۴۶ دقیقه و ۳ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه در میان ۱۴ رکابزن آخر شد.

گلبارنژاد با ۴۸ سال سن مسن‌ترین رکابزن این بخش بود. او با نفر اول این ماده ۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه اختلاف زمانی داشت.

گلبارنژاد اظهار کرد: متاسفانه کلاس‌بندی رشته ما طوری است که بسیاری از دوچرخه‌سواران معلولیت به مراتب کمتری نسبت به من دارند. مثلا ورزشکاران ژاپن و اسلواکی در ظاهر به هیچ‌وجه معلولیتی ندارند و من باید با چنین ورزشکارانی رقابت می‌کردم. این بی‌عدالتی کار را سخت کرده بود.

وی ادامه داد: من طی دو سال گذشته هیچ مسابقه رسمی نداده بودم و برای اینکه بتوانم سطح خودم را بالاتر ببرم همراه ورزشکاران سالم تمرین کردم. رکوردی که امروز در این ماده به ثبت رسید از رکورد ورزشکاران سالم خودمان بهتر است. یعنی اگر ورزشکاران سالم ما هم در این مسابقه شرکت می‌کردند موفق به کسب مدال نمی‌شدند.

در این ماده دو نماینده از اسلواکی اول و سوم شدند و رکابزن استرالیا دوم شد.

کد مطلب 3769836

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