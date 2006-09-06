به گزارش خبرگزاري مهر، دبير سومين جشنواره هنر جوان در اين باره به ستاد خبري جشنواره گفت: "نصراله افجه اي، صداقت جباري، حميد عجمي، حسين غلامي و يداله كابلي كه از سرآمدان و استادان ممتاز عرصه خوشنويسي به شمار مي روند، داوري بخش خوشنويسي جشنواره را بر عهده دارند."
امير عبدالحسيني افزود: "سومين جشنواره هنر جوان در پنج رشته نقاشي، پوستر، تصويرسازي، خوشنويسي و كاريكاتور و هر كدام در دو بخش برگزار خواهد شد. آثار ارسالي در هر رشته نيز توسط هيات داوراني متشكل از استادان متخصص همان رشته مورد ارزيابي قرار مي گيرد. رشته خوشنويسي جشنواره هم در دو بخش صلوات (سبك نگارش آزاد) و اشعار بزرگان ادب پارسي در مدح پيامبر اسلام (ص) (با نگارش نستعليق يا شكسته نستعليق) برگزار خواهد شد."
سومين جشنواره هنر جوان به همت مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري براي گروه سني 17 تا 30 سال در پائيز 85 برگزار مي شود. دفتر امور تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، موزه هنرهاي معاصر تهران، سازمان فرهنگي شهرداري تهران، فرهنگستان هنر و شبكه هاي دوم و سوم سيما در برپايي اين جشنواره همكاري مي كنند.
به دنبال معرفي اعضا هيات داوران رشته كاريكاتور، تركيب اعضا هيات داوران رشته خوشنويسي سومين جشنواره تجربي هنرهاي تجسمي "هنر جوان" هم مشخص شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دبير سومين جشنواره هنر جوان در اين باره به ستاد خبري جشنواره گفت: "نصراله افجه اي، صداقت جباري، حميد عجمي، حسين غلامي و يداله كابلي كه از سرآمدان و استادان ممتاز عرصه خوشنويسي به شمار مي روند، داوري بخش خوشنويسي جشنواره را بر عهده دارند."
نظر شما