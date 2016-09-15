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۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان خواستار شد؛

تخصیص اعتبار به تعمیر و تجهیز ماشین آلات شهرسازی و پلیس راه

تخصیص اعتبار به تعمیر و تجهیز ماشین آلات شهرسازی و پلیس راه

اهواز ـ مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از استاندار خواستار تخصیص ردیف اعتباری به تعمیر و تجهیز ماشین آلات شهرسازی و افزایش ماشین های گشت پلیس راه در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی چهارشنبه شب در کمیسیون راه ها اظهار کرد: یک زمین ملکی از خودمان برای ساخت پاسگاه محور ایذه - شهرکرد در نظر گرفته ایم.

وی افزود: محورهای اهواز، رامهرمز، بهبهان، ایذه، مسجدسلیمان، امیدیه، دهدز و سوسنگرد از جمله اولویت های این اداره کل هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: هم اکنون حدود ۷۵۰ کیلومتر راه در حال ساخت است ولی به هر حال چند سال زمان می برد، بنابراین باید روی مباحثی مانند کنترل ترافیک، دوربین ها، هلال احمر و فوریت های پزشکی کار کنیم.

رحمانی گفت: برای هر ۳۰۰ کیلومتر راه نیاز به یک راهداری و پلیس راه داریم که الآن در خوزستان این تعداد ۲۱ مورد است که باید به ۵۰ مورد افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: سال گذشته یک میلیارد تومان قرارداد با صدا و سیما برای آموزش در قالب پخش ۱۰ کلیپ آموزشی و ۱۵ کلیپ فرهنگ سازی منعقد کرده که ۸۰ میلیون تومان آن را پرداخت کردیم.

رحمانی خطاب به استاندار تصریح کرد: ۲ درخواست اختصاص ردیف اعتباری برای تعمیر و تجهیز ماشین آلات و افزایش تعداد ماشین های گشت محسوس و نامحسوس را به منظور تقویت پلیس راه داریم.

کد مطلب 3769859

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