انتقام اهالی یک روستا در «دیرالزور» سوریه از تروریستهای داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اهالی روستای «التبنی» واقع در حومه غربی «دیرالزور» سوریه ۱۷ نفر از عناصر تروریستی داعش را کشتند.

منابع محلی اعلام کردند که اهالی سوری با تروریست های داعش که قصد حمله به این منطقه را داشتند به شدت درگیر شده و با کشتن ۱۷ نفر از آنها تعدادی دیگر را زخمی کردند.

این منابع همچنین افزودند که تروریست های داعش سه خانواده از جمله چندین زن و کودک را هنگام خروج از این روستا ربوده و به محل نامعلومی منتقل کردند.

یکی از کشته شدگان داعش در این هجوم، «عمار الحسنی» از عوامل کشتار ۱۹ جوان سوری است که در روز عید قربان سربریده شدند.

لازم به ذکر است که تروریست های داعش روز عید قربان جنایت وحشتناکی را مرتکب شده و ۱۹ نفر را که بعدا مشخص شد از اهالی روستای «التبنی» هستند سربریده و اجساد آنها را مثله کردند و فیلمی از این اقدام وحشتناک خود منتشر کردند.