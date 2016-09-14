فوتبال هفت نفره ایران با پنج گل از سد برزیل گذشت/یک طلا در انتظار

به گزارش خبرنگار مهر از برزیل، تیم ملی فوتبال هفت ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های پارالمپیک ریو، از ساعت ۱۹ به وقت محلی در ورزشگاه دئودور به مصاف برزیل رفت که در پایان این بازی جذاب، ایران با ارائه یک نمایش هوشمندانه ۵ بر صفر پیروز شد و به فینال صعود کرد.

ملی‌پوشان ایران در این بازی با ترکیب بابک صفری، هاشم رستگاری، لطف‌الله جنگجو، فرزاد مهری، حسین تیزبر، مهدی جمالی و رسول آتش‌افروز به میدان رفتند.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد برزیل با حمایت هوادارانش بازی را هجومی آغاز کرد و در 10 دقیقه نخست سه موقعیت خوب برای گلزنی داشت که با درخشش دروازه‌بان و دو مدافع تیم این شانس‌ها برای میزبان از دست رفت. در یکی از این حملات دروازه‌بان ایران توپ نخست را دفع کرد اما رستگاری توپ بعدی را از روی خط دروازه بیرون کشید تا آه از نهاد شش هزار هوادار برزیلی بلند شود.

ایران در این دقایق دل به ضدحملات بسته بود و حضور تیزبر و آتش افروز از ابتدا در ترکیب مشخص کرد که امین الله‌مانی سرمربی تیم ملی در این بازی برنامه خاصی برای ضدحملات دارد.

در دقیقه ۱۴ و روی یک ضدحمله هوشمندانه از سوی تیم ملی آتش‌افروز دروازه برزیل را باز کرد تا نیمکت تیم ملی و معدود ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه خوشحال شوند.

در ادامه باز هم برزیل بود که توپ و میدان را در اختیار داشت اما سمت چپ دفاع این تیم روی ضدحملات کاملا آسیب‌پذیر نشان داد تا جایی که بازیکنان ایران با دیدن فضای خالی در این سمت زمین یک بار دیگر آتش‌افروز را صاحب توپ کردند که او با یک پاس خوب در مقابل دروازه برزیل زمینه گلزنی برای مهدی جمالی را فراهم کرد تا او دروازه خالی تیم میزبان را به راحتی باز کند و ایران با دو گل پیش بیفتد.

در آغاز نیمه دوم جاسم بخشی به جای آتش‌افروز که یک کارت زرد گرفته بود به میدان آمد.

هفت دقیقه از شروع نیمه دوم گذشته بود که فرزاد مهری با حرکت خوب خود در میانه زمین ضدحمله دیگری را ترتیب داد و با اشتباه مدافع برزیل گل سوم را به ثمر رساند.

برزیلی‌ها برای جبران گل‌های خورده با تمام قوا حمله می‌کردند اما هر بار در ضدحمله آسیب‌پذیر نشان می‌دادند و ایران دو بار دیگر به وسیله حسین تیزبر و مهدی جمالی به گل رسید تا شاگردان الله‌مانی نمایش عالی خود را مقابل برزیل آن هم در خانه این تیم تکمیل کرده باشند.

تیم ملی فوتبال هفت نفره با شکست برزیل در خانه‌اش فینالیست شد و باید در دیدار نهایی برابر اوکراین به میدان برود که امروز در بازی نخست نیمه نهایی با ۴ گل هلند را شکست داده بود.