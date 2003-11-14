پرسپوليس و استقلال به مصاف كارگران و برق مي روند

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه اين رقابت ها هشت تيم برتر راه يافته به مرحله دوم در 2 گروه 4 تيمي بصورت دوره اي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت . در گروه اول تيمهاي استقلال ، برق ، بسيج ري و كوثر و در گروه دوم پرسپوليس ، پاس ، راه آهن و كارگران حضور دارند كه رقابت هاي خود را از روز 27 آبان ماه جاري در سالن شهيد دستگردي (ورزشگاه پاس )واقع در شهرك اكباتان آغاز خواهند كرد . برنامه نخستين شب ديدارهاي مرحله دوم اين رقابت ها به شرح زير است .

سه شنبه 27 آبان ماه :

*ساعت 19 ...بسيج ري - كوثر

*ساعت 20 ... استقلال - برق

*ساعت 21... پاس - راه آهن

* ساعت 22... پرسپوليس - كارگران