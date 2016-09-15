کاهش ۳۵ درصدی تلفات تصادفات درون شهری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی فکری شامگاه چهارشنبه در شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک استان همدان با بیان اینکه امسال ۳۱ نفر در تصادفات درون‌شهری همدان جان خود را از دست داده اند، گفت: این تعداد نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه پارسال ۴۸ نفر در تصادفات درون‌شهری همدان جان خود را از دست دادند که امسال این آمار ۱۷ نفر کاهش داشته است، گفت: از این تعداد ۱۶ نفر مربوط به شهرستان همدان، ۳ نفر سهم شهرستان ملایر و ۲ نفر سهم شهرستان نهاوند بوده است.

رئیس پلیس راهور همدان با اشاره به اینکه امسال در شهرستان تویسرکان تصادف فوتی رخ نداده است اما سال گذشته یک مورد فوتی گزارش شده است، گفت: شهرستان اسدآباد نیز سال گذشته فوتی نداشت اما امسال ۲ نفر فوتی در این شهرستان گزارش شده است.

۱۸ نفر از فوتی‌های استان همدان عابران پیاده و ۸ نفر موتورسوار بوده‌اند

وی با اشاره به اینکه ۱۸ نفر از فوتی‌های استان همدان عابران پیاده و ۸ نفر موتورسوار بوده‌اند، اظهار داشت: در سال جاری ۱۲ هزار و ۶۹۳ نفر در مدت ۴ ماه موفق به دریافت گواهینامه شده اند و ۳ هزار و ۲۱۴ دستگاه موتورسیکلت نیز در این مدت در استان همدان شماره‌گذاری شده است.

فکری با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۱۵۸ دستگاه خودرو نیز در این مدت به ترافیک استان همدان اضافه شده است، به اقدامات انجام شده برای ایمن‌سازی مقابل مدارس استان همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به بازگشایی مدارس فرصت زیادی برای ایمن‌سازی در این مناطق کم است و اقدامات باید سریعتر انجام شود.

واژگونی خودرو در آزادراه همدان ـ ساوه افزایش یافته است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان همدان نیز با بیان اینکه واژگونی خودرو در آزادراه همدان ـ ساوه افزایش یافته است و باید هشدارهای لازم به رانندگان در خصوص خطرات رانندگی در زمان خواب‌آلودگی داده شود، گفت: دوربین‌های نصب شده در سطح جاده‌های کشور پیمانکار متمرکز دارد.

نصرت الله حیدری با اشاره به اینکه پیمانکار براساس اولویت‌ها دوربین‌ها را نصب می‌کند و اولویت ها نیز در مرکز مشخص می شود، عنوان کرد: ۶۰ نقطه در استان همدان برای نصب دوربین کنترل سرعت مکان‌یابی شده که در مدت ۶ ماه این دوربین ها نصب می شوند.

حیدری به کمبود اعتبارات اشاره کرد و با بیان اینکه ابلاغیه اعتبارات سازمان حمل و نقل جاده‌ای ۶۰ میلیارد تومان بود اما ۳۷ میلیارد تومان تخصیص داده شد، تاکیدکرد: انتقال وظایف راهداری به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها تا پایان شهریورماه انجام می‌شود.

نرخ عوارض کشور تعیین و از ۱۵ شهریورماه اجرایی شد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان همدان همچنین در مورد نرخ عوارض آزادراه ها با بیان اینکه براساس قانون هرساله نرخ عوارض‌ها بازنگری می‌شود، ادامه داد: امسال نرخ عوارض کشور تعیین و از ۱۵ شهریورماه اجرایی شد.

حیدری میانگین افزایش نرخ عوارض آزادراه در کشور را ۱۴.۷ درصدی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که عوارض آزادراه همدان- ساوه ۱۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون عمرانی فرماندار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه ساماندهی محور گنجنامه همدان و مسیر برگشت امامزاده محسن(ع) و مسیر سد اکباتان در دستور کار است، گفت: برای ساماندهی محور امامزاده محسن(ع) ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرستان اختصاص داده شد.

حسین افشاری با بیان اینکه با همکاری اداره راه و شهرسازی عملیات اجرایی این محور آغاز شد، گفت: برای ساماندهی جاده سد اکباتان ۱۵۰ میلیون تومان برای مشاور در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی فرماندار همدان یادآور شد: ۳۰۰ میلیون تومان برای احداث پارک در نزدیک سد اکباتان همدان در نظر گرفته شده است.

شرکت امدادگران هلال احمر در ۱۸۸ ماموریت

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز با بیان اینکه هلال احمر استان همدان امسال در ۱۸۸ ماموریت شرکت داشته است، اظهار داشت: تعداد مصدومان حوادث مختلف در این مدت ۳۴۴ مورد بود که ۳۱۱ نفر به تصادفات مربوط می‌شود.

بهروز کارخانه ای با بیان اینکه واژگونی، عامل ۵۲ درصد حوادث جاده‌ای همدان است، افزود: تعداد فوتی حوادث جاده‌ای در ماموریت هلال احمر استان همدان ۲۷ نفر معادل ۸ درصد بوده است.