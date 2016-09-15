نونهالان دو و میدانی استان مرکزی راهی مسابقات منطقه۲ کشور شدند

حمید کهریزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: این مسابقات با شرکت شش تیم از استان های تهران، توابع تهران، مرکزی، البرز، قم و سمنان در ۹ماده از بیست و ششم ماه جاری در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

وی بیان کرد: پارسا ترابی در مواد پرتاب وزنه و پرتاب نیزه، علی سعادت مهر و امیر حسین ده حقی در مواد ۱۵۰۰ و ۴۰۰متر، آرش احمدی در ماده پرتاب وزنه و صالح احدی در مواد ۱۰۰ و ۴۰۰متر، پنج ورزشکاری هستند که تیم اعزامی به مسابقات دو و میدانی نونهالان منطقه دو کشور را تشکیل داده اند.

نایب رئیس هیات دو و میدانی استان مرکزی افزود: علی ترابی به عنوان مربی و سرپرست، تیم نونهالان استان مرکزی را در این مسابقات همراهی می کند.

کهریزی بیان کرد: این مسابقات هم زمان در شش منطقه کشور پیگیری می شود و نفرات برتر رقابت های شش منطقه به مرحله نهایی مسابقات نونهالان کشور راه خواهند یافت.