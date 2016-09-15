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۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

«ریانووستی» خبر داد:

۵+۱ اول مهر توافق هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند

۵+۱ اول مهر توافق هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند

وزیران امور خارجه ۱+۵ در تاریخ ۲۲ سپتامبر و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیرامون حل و فصل اختلافات باقی مانده در نحوه اجرای توافق هسته ای ایران بحث و تبادل نظر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از منابع وابسته به سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرگزاری «ریانووستی» روسیه، زمان تعیین شده برای برگزاری نشست وزرای امور خارجه ۱+۵ پیرامون توافق هسته ای ایران در حاشیه اجلاس نیویورک را ۲۲ ماه میلادی جاری (سپتامبر) مصادف با اول مهر ماه اعلام کرد.

لازم به یادآوری است که پیشتر در ماه میلادی گذشته (آگوست)، رسانه ها از امکان تشکیل این نشست در حاشیه هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داده بودند.

هدف از تشکیل نشست آتی ۱+۵ حل و فصل برخی اختلاف های باقی مانده در زمینه اجرای توافق هسته ای ایران عنوان می شود.

در ۱۴ جولای سال ۲۰۱۴ میلادی مصادف با ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴، کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان (کشورهای ۱+۵) درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به توافقی موسوم به «برجام» با تهران دست یافتند. این توافق جامع  هسته ای میان ۱+۵ و ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی به اجرا گذاشته شد.

کد مطلب 3769963
مریم خرمایی

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