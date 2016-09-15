به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی در جلسه شورای اداری استان قم که شامگاه چهارشنبه در تالار معصومیه برگزار شد، با اشاره به برنامهریزیها برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان قم اظهار داشت: ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس به ریاست استاندار قم و دبیری اداره کل حفظ آثار قم تشکیل شده و ۶ کمیته در آن فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت این هفته در قم ادامه داد: استان قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی در رابطه با هشت سال دفاع مقدس ویژگیهای خاصی دارد که از جمله تقدیم بیش از ۶ هزار شهید و کسب مقام دوم شهادت در میان استانهای کشور است.
۱۱ هزار جانباز، ۶۰۰ نفر آزاده، ۵۱ هزار رزمنده، ۲۶ یادمان شهدای گمنام و ... از دیگر افتخارات استان قم در هشت سال دفاع مقدس بود که معاون استاندار قم به آن اشاره کرد.
وی با اشاره به حضور شهدای شاخص دفاع مقدس مانند شهیدان فهمیده و زین الدین در قم گفت: روستای فردو از توابع شهرستان قم رتبه اول از نظر تقدیم شهید را به خود اختصاص داده است و اعزام بیش از ۲۰ هزار روحانی به جبههها هم از دیگر خصوصیتهای نقشآفرینی قم در دفاع مقدس است.
مشارکت همه دستگاهها و سازمانها در اجرای برنامههای شاخص استانی در هفته دفاع مقدس و تأکید به حضور همه مسئولان در برنامهها از دیگر موضوعاتی بود که جمالی به آن اشاره کرد.
وی ضمن تأکید بر حفظ و جمع آوری آثار و اسناد دفاع مقدس توسط دستگاههای دولتی و ارسال یک نسخه به دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس افزود: تهیه و تدوین نقش اداره مربوط در دوران دفاع مقدس به عنوان یک سند افتخار از دیگر توقعاتی است که از دستگاهها در این هفته داریم.
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