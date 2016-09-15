امام هادی (ع) اسلام ناب را زیر فشارهای سیاسی زنده نگه داشت

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن ایام میلاد امام هادی (ع)، اظهار کرد: همه ائمه نور واحد هستند که برای هدایت بشر ماموریت خودرا آغاز کرده و بر اساس نظام خلقت مامور بودند زحمات ۲۳ساله پیامبر اکرم (ص) را برای مسلمان تشریح کنند.

وی افزود: یکی دیگر از وظایف ائمه این بود که قرآن را تفسیر کنند؛ ابهامات و سوالات را پاسخ دهند و آن دسته از مردمی که پیامبر (ص) را ندیده اند بتوانند از سخنان و راهنمایی های پیامبر (ص) را به واسطه فرزندان پیامبر بهره مند شوند، در دین ابهامی باقی نماند و دین خالص را به مردم ابلاغ کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه یکی از این ائمه هدایتگر امام هادی (ع) بودند، اظهار کرد: امام هادی (ع) به دلیل فشارهای حکومت عباسی دوران تلخ و دشواری را سپری کردند.

ولی نژاد در رابطه با دلایل فشار حکومت عباسی به امام هادی (ع) گفت: حکومت عباسی به دو دلیل فشار بیشتری را تحمیل می کردند؛ یکی به این دلیل که خاندان پیامبر اکرم (ص) حکومت عباسی را به رسمیت نمی شناخت و به این ترتیب حکومت عباسی راه خود را کج و در مقابل خاندان پیامبر اکرم (ص) موضع گرفتند و مورد بعدی مربوط به اطلاعات ناقصی بود که در زمینه ظهور حضرت مهدی (عج) داشتند که تولدش نزدیک است واگر متولد شود حکومت ظلم و ستم سرنگون می شود.

وی افزود: هجرت اجباری، نگه داشتن در محیط نظامی، تحت نظارت بودن، سخت گیری و فشار، ظلم و ستم بر این خانواده از جمله کارهایی بود که حکومت عباسی علیه امام هادی (ع) و خانواده ایشان انجام می دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام هادی (ع) هم توانست راه گذشتگان را ترسیم کند و هم راه آینده را برای مردم تدوین کند و با توجه به دوران سختی که گذراندند توانستند ماموریت اصلی خود را منتقل کنند.

وی در پایان با اشاره به حدیثی از امام هادی (ع) گفت: برای مردم دنیا همچون بازاری است که برخی سود می کنند و برخی ضرر می‌کنند و همه باید طوری رفتار کنند که از این دنیا سود ببرند.